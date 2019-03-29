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«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация

29 марта 2019 16:46
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Новости Украины. В Украине накал предвыборных страстей достиг апогея. 29 марта кандидаты делали свои заключительные в этой кампании заявления, давали последние публичные обещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-1

Агитация завершена. 30 марта по традиции «день тишины», любая реклама кандидатов за день до голосования запрещена законом. О финальных аккордах предвыборных кампаний основных кандидатов на пост президента Украины из Киева передает корреспондент Александр Добриян.

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-4

Александр Добриян, СТВ:
Расстановка сил на протяжении всей президентской гонки 2019 года в Украине демонстрирует завидную стабильность. По данным последних перед голосованием социологических исследований лидер по-прежнему Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать до 30 % избирателей. На втором месте действующий президент страны Петр Порошенко. Замыкает тройку лидеров экс-премьер Юля Тимошенко.

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-7

Владимира Зеленского часто называют «цифровым» кандидатом. Его агитация прошла в основном в интернете. Но финальный аккорд в телевизионном эфире – премьера нового сезона сериала «Слуга народа», в котором Зеленский играет роль ни много ни мало президента Украины.

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-10

Все изменится, когда во власти будут люди, для которых доля – это судьба страны.

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-13

Озабоченность судьбой Украины высказывают все 39 кандидатов. Стандарт 2019: прекратить войну, побороть коррупцию, снизить тарифы, провести реформы. Например, Юрий Бойко, говоря о реформах здравоохранения, привел в пример Беларусь, куда сейчас отправляют на сложное лечение украинских детей.

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-16

Правда, гораздо больше шума наделала встреча этого кандидата с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. 

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-19

Ми всі знаємо, які переговори вів пан Бойко в Москві. Антиукраїнські.

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-22

Эту кампанию уже называют самой грязной за всю историю украинских выборов. Количество компромата и обоюдных обвинений зашкаливает. Основным объектом информационных атак стал Петр Порошенко. Именно против него направлен коррупционный скандал в оборонном секторе. Его предвыборные митинги до последнего сопровождались провокациями.

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-25

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-27

Не смотря ни на что, рейтинг Петра Порошенко уверенно держится в районе 18 %. Главный конкурент «гаранта» – экс-премьер Юлия Тимошенко – завершает предвыборную кампанию акцией Единения сразу в трех городах: Мариуполе, Киеве и Львове.

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-30

Сотні тисяч людей по всьому площами України таксамо готові до боротьби і таксамо готові до перемог.

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-33

Лидер партии «Батькивщина» на «объяцянки» не скупится. Ранее она пообещала за пять лет увеличить среднюю зарплату до 1000 долларов и вдвое снизить цены на газ. «Контрольный выстрел» в пенсионеров накануне голосования: уже в первый месяц работы на посту президента Юлия Тимошенко обещает поднять пенсии сразу в три раза!

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-36

Владимир Колодзинский, глава общественной организации «Блок патриотических сил»: 
Много кандидатов, обклеены все бигборды. И обещают даже то, что не входит в функции президента. Они осознано нарушают даже Конституцию. Нам еще предстоит дать оценку этой предвыборной кампании.

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация-39

Каким будет выбор украинцев – узнаем совсем скоро. Выборы президента состоятся в воскресенье 31 марта. 30-е – так называемый «день тишины», любая реклама кандидатов запрещена.

# Выборы в Украине # Александр Добриян # Петр Порошенко # Юля Тимошенко # Юрий Бойко # Владимир Колодзинский # Фотофакт

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