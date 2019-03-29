«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация

Новости Украины. В Украине накал предвыборных страстей достиг апогея. 29 марта кандидаты делали свои заключительные в этой кампании заявления, давали последние публичные обещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агитация завершена. 30 марта по традиции «день тишины», любая реклама кандидатов за день до голосования запрещена законом. О финальных аккордах предвыборных кампаний основных кандидатов на пост президента Украины из Киева передает корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

Расстановка сил на протяжении всей президентской гонки 2019 года в Украине демонстрирует завидную стабильность. По данным последних перед голосованием социологических исследований лидер по-прежнему Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать до 30 % избирателей. На втором месте действующий президент страны Петр Порошенко. Замыкает тройку лидеров экс-премьер Юля Тимошенко.

Владимира Зеленского часто называют «цифровым» кандидатом. Его агитация прошла в основном в интернете. Но финальный аккорд в телевизионном эфире – премьера нового сезона сериала «Слуга народа», в котором Зеленский играет роль ни много ни мало президента Украины.

Все изменится, когда во власти будут люди, для которых доля – это судьба страны.

Озабоченность судьбой Украины высказывают все 39 кандидатов. Стандарт 2019: прекратить войну, побороть коррупцию, снизить тарифы, провести реформы. Например, Юрий Бойко, говоря о реформах здравоохранения, привел в пример Беларусь, куда сейчас отправляют на сложное лечение украинских детей.

Правда, гораздо больше шума наделала встреча этого кандидата с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Ми всі знаємо, які переговори вів пан Бойко в Москві. Антиукраїнські.

Эту кампанию уже называют самой грязной за всю историю украинских выборов. Количество компромата и обоюдных обвинений зашкаливает. Основным объектом информационных атак стал Петр Порошенко. Именно против него направлен коррупционный скандал в оборонном секторе. Его предвыборные митинги до последнего сопровождались провокациями.

Не смотря ни на что, рейтинг Петра Порошенко уверенно держится в районе 18 %. Главный конкурент «гаранта» – экс-премьер Юлия Тимошенко – завершает предвыборную кампанию акцией Единения сразу в трех городах: Мариуполе, Киеве и Львове.

Сотні тисяч людей по всьому площами України таксамо готові до боротьби і таксамо готові до перемог.

Лидер партии «Батькивщина» на «объяцянки» не скупится. Ранее она пообещала за пять лет увеличить среднюю зарплату до 1000 долларов и вдвое снизить цены на газ. «Контрольный выстрел» в пенсионеров накануне голосования: уже в первый месяц работы на посту президента Юлия Тимошенко обещает поднять пенсии сразу в три раза!

Владимир Колодзинский, глава общественной организации «Блок патриотических сил»:

Много кандидатов, обклеены все бигборды. И обещают даже то, что не входит в функции президента. Они осознано нарушают даже Конституцию. Нам еще предстоит дать оценку этой предвыборной кампании.