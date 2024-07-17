NYT: Украина ищет способ завершить войну с РФ переговорами

В Украине намерены завершить конфликт с Россией посредством переговоров, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

Издание пишет, что длительность конфликта уже составила более двух лет, и Киев занимается разработкой плана по прекращению боевых действий, путем к чему станут переговоры. Данные выводы автор материала делает исходя из слов президента Украины Владимира Зеленского. Ранее политик заявлял, что есть необходимость в присутствии российской стороны на следующем мирном саммите.

