Ночью Луна будет красной и почти исчезнет: Земля закроет 96% ее диска

28 августа 2026 года произойдет частное лунное затмение – оно станет последним в текущем году, пишет ТАСС со ссылкой на ИКИ РАН.

Луна почти целиком окажется в тени Земли, но небольшой край диска останется освещенным. Затмение стартует в 04:24 и закончится в 10:02 по МСК. Общая длительность события превысит 5,5 часа, а продолжительность частных фаз составит 3 часа 18 минут.

Максимальная теневая фаза ожидается в 07:13 мск – ее величина достигнет 0,93. Тень Земли будет перемещаться по лунному диску с 05:33 до 08:53 МСК. На большей части территории России в этот период уже взойдет Солнце, что осложнит наблюдение затмения.

Лунное затмение возможно, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, а звезда находятся в противоположных частях неба.

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