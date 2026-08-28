Более миллиона человек в Перу могут оказаться в зоне риска из‑за явления Эль‑Ниньо. По данным Управления гражданской обороны страны, потепление поверхностных вод Тихого океана уже вызвало дожди и неожиданный рост температур, а к ноябрю эффект может усилиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадать и лишиться жилья рискуют около 1 миллиона 200 тысяч человек. Наиболее уязвимы северные регионы: помимо наводнений и оползней, там возможны серьезные экономические потери, а это ключевые районы экспорта фруктов. В стране выявили 536 «критических точек», где уже ведутся превентивные работы – расчистка русел рек. На прошлой неделе сильные дожди подтопили дома в Лиме и перекрыли трассы на юге страны.

Эль‑Ниньо ударит не только по побережью дождями и наводнениями – в южных Андских районах, Пуно и Куско, ожидается засуха. Власти объявили чрезвычайное положение в 796 округах из‑за риска наводнений и более чем в 600 округах – из‑за нехватки воды. Дожди уже ударили по рыболовству и сельскому хозяйству, замедлив рост экономики страны.