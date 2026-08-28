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Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США

28 августа 2026 06:49
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Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе США – он ограничивает закупку и установку иностранного оборудования на энергообъектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США-2

Под запрет попали высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных систем, релейная защита и промышленные системы управления: власти считают, что они несут риски кибератак и саботажа. Ранее Дональд Трамп уже вводил режим ЧП – в том числе из‑за нелегальной миграции, наркотрафика и киберугроз.

# США

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