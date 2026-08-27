День белорусской письменности пройдет 5-6 сентября в Костюковичах

Главный литературный праздник страны. В 2026 году День белорусской письменности 5 и 6 сентября примут Костюковичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной площадкой торжеств станет фестиваль книги и прессы на пешеходной улице в центре города. Гостей ждут творческие встречи с авторами, презентации новых изданий и поэтические чтения. Также развернется выставка под открытым небом. На ней соберут около 200 редких экспонатов из фондов музеев и библиотек страны – от древних рукописей до старопечатных книг в факсимиле.

Алеся Игнатова, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси:

День белорусской письменности в этом году состоится 5-6 сентября в Костюковичах. Как вы знаете, это самая дальняя, восточная точка Могилевской области, и выбран этот город неслучайно. Хотелось бы отметить вот эту стратегическую географию и национальное достояние, богатую литературную представленность этого района. Будут организованы творческие встречи с писателями, посвященные нашим ключевым датам. Например, Год белорусской женщины: будет рассматриваться образ женщины в нашей классике, в современной литературе.

Полное погружение в творческую атмосферу обещают в «кабинете писателя». Здесь воссоздадут интерьер ушедшей эпохи и покажут редкие архивные снимки знаменитых авторов – уроженцев Костюковичской земли.