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День белорусской письменности пройдет 5-6 сентября в Костюковичах

27 августа 2026 11:10
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Главный литературный праздник страны. В 2026 году День белорусской письменности 5 и 6 сентября примут Костюковичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День белорусской письменности пройдет 5-6 сентября в Костюковичах-2

Главной площадкой торжеств станет фестиваль книги и прессы на пешеходной улице в центре города. Гостей ждут творческие встречи с авторами, презентации новых изданий и поэтические чтения. Также развернется выставка под открытым небом. На ней соберут около 200 редких экспонатов из фондов музеев и библиотек страны – от древних рукописей до старопечатных книг в факсимиле.

День белорусской письменности пройдет 5-6 сентября в Костюковичах-4

Алеся Игнатова, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси:
День белорусской письменности в этом году состоится 5-6 сентября в Костюковичах. Как вы знаете, это самая дальняя, восточная точка Могилевской области, и выбран этот город неслучайно. Хотелось бы отметить вот эту стратегическую географию и национальное достояние, богатую литературную представленность этого района. Будут организованы творческие встречи с писателями, посвященные нашим ключевым датам. Например, Год белорусской женщины: будет рассматриваться образ женщины в нашей классике, в современной литературе.

Полное погружение в творческую атмосферу обещают в «кабинете писателя». Здесь воссоздадут интерьер ушедшей эпохи и покажут редкие архивные снимки знаменитых авторов – уроженцев Костюковичской земли.

# День белорусской письменности

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