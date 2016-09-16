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Нетипичная жара в Великобритании продолжается уже неделю

16 сентября 2016 05:50
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Новости Великобритании. В Соединенном Королевстве уже почти неделю стоит рекордная для этого времени года жара – 34 градуса Цельсия.

Метеорологи говорят, что такого в Англии не было как минимум лет сто.

Городские парки переполнены загорающими, а кондиционеры в офисах работают на полную мощь.

К слову, август также был рекордным: дни были солнечными, а воздух регулярно прогревался до 31 градуса. Однако сентябрь, судя по всему, собирается превзойти рекорды последнего летнего месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные явления

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