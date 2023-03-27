В Латвии хлеб за год подорожал почти на 70%

Новости Латвии. Стоимость жизни стремительно растет и в Латвии. За год только продукты питания в среднем подорожали на 50 %. Об этом рассказала Национальная ассоциация торговцев. Больше всего истощает кошельки людей хлеб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Черный стал дороже почти на 70 %, а килограмм белого сейчас стоит более трех евро. Цены на сахар выросли на 37 %, на 15 % подорожали крупы. Меньше стали покупать молоко и молочные продукты, так как за них сейчас надо заплатить на 20 % больше, чем годом ранее. На 13 % подорожали в стране и фрукты. По данным ассоциации торговцев, рост цен в той или иной степени затронул почти все продукты.