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В Латвии хлеб за год подорожал почти на 70%

27 марта 2023 09:47
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Новости Латвии. Стоимость жизни стремительно растет и в Латвии. За год только продукты питания в среднем подорожали на 50 %. Об этом рассказала Национальная ассоциация торговцев. Больше всего истощает кошельки людей хлеб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии хлеб за год подорожал почти на 70%-1

Черный стал дороже почти на 70 %, а килограмм белого сейчас стоит более трех евро. Цены на сахар выросли на 37 %, на 15 % подорожали крупы. Меньше стали покупать молоко и молочные продукты, так как за них сейчас надо заплатить на 20 % больше, чем годом ранее. На 13 % подорожали в стране и фрукты. По данным ассоциации торговцев, рост цен в той или иной степени затронул почти все продукты.

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# Экономический кризис # Новости Латвии # Фотофакт

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