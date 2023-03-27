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Баден-Бадену не хватает российских туристов. Курорт на грани разорения

27 марта 2023 10:28
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Новости Германии. В Германии с опаской встречают новый туристический сезон. В стране стало скучно без российских туристов. Первыми проблему заметили в Баден-Бадене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Баден-Бадену не хватает российских туристов. Курорт на грани разорения-1

Как пишут в местной прессе, курорт буквально на грани разорения. Более 200 лет он был притягательным местом для россиян, а теперь здесь пусто. С возможными доходами уже попрощались владельцы кафе, ресторанов и отелей. Сегодня вместо туристов здесь в основном украинские беженцы. В Баден-Бадене их больше, чем в любом другом городе на юго-западе страны.

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# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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