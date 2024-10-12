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Немецкий спецназ отправят охранять инфраструктуру на Балтике

12 октября 2024 07:36
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Европейские чиновники продолжают накалять ситуацию в регионе. Теперь по решению немецких властей для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском и Северном морях будет задействовано оперативное подразделение немецкого спецназа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкий спецназ отправят охранять инфраструктуру на Балтике-2

Его разместят на севере ФРГ. За счет такого местонахождения подразделение сможет быстрее реагировать на кризисные ситуации как в морях, так и на суше. По сведениям местных СМИ, для сил специального реагирования это будет третья база. Повышение мер безопасности связывают с риском диверсий против инфраструктуры в морях, который стал очевиден после подрыва газопроводов «Северный поток» на Балтике.

# Международная политика

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