Немецкий спецназ отправят охранять инфраструктуру на Балтике

Европейские чиновники продолжают накалять ситуацию в регионе. Теперь по решению немецких властей для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском и Северном морях будет задействовано оперативное подразделение немецкого спецназа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его разместят на севере ФРГ. За счет такого местонахождения подразделение сможет быстрее реагировать на кризисные ситуации как в морях, так и на суше. По сведениям местных СМИ, для сил специального реагирования это будет третья база. Повышение мер безопасности связывают с риском диверсий против инфраструктуры в морях, который стал очевиден после подрыва газопроводов «Северный поток» на Балтике.