Немецкий автоконцерн планирует сократить зарплаты на 10%

Германия, промышленный гигант Евросоюза, продолжает терять свою индустриальную мощь. Наибольший спад отмечается в автопроме, самом известном секторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из крупнейших концернов, несмотря на протесты рабочих, собирается снизить их зарплаты на 10 % в связи с финансовыми трудностями. По словам организаторов забастовок, если в ходе первого раунда переговоров стороны не придут к согласию, стачки будут продолжаться.