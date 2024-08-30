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Немецкие производители стали уменьшать объём продукта в упаковках, чтобы не повышать цены

30 августа 2024 07:39
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Жители Германии жалуются на обман в магазинах. Производители идут на хитрость, чтобы не повышать цены, но граждане уже раскусили уловки бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие производители стали уменьшать объём продукта в упаковках, чтобы не повышать цены -2

Объем товара в упаковке уменьшается, стоимость при этом не растет, но и не снижается. Основная претензия в том, что производитель указывает некорректные значения. Для немцев сегодня это принципиально, поскольку после всплеска инфляции в последние годы бюджеты миллионов человек стали ограниченными. Большой размер пачки предполагает, что там много продукта, на самом деле его там гораздо меньше.

# Кризис в ЕС

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