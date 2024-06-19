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В Израиле активисты требуют отставки премьер-министра и призывают к досрочным выборам

19 июня 2024 07:07
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Массовые протесты проходят в Израиле. Активисты требуют отставки премьер-министра и призывают к досрочным выборам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле активисты требуют отставки премьер-министра и призывают к досрочным выборам-1

В течение недели они намерены бастовать, блокируя магистрали и проводя шествия. Свои действия активисты назвали реакцией на роспуск военного кабинета. Два чиновника, которые пользовались поддержкой, подали в отставку. Протесты сопровождают столкновения с полицией и задержания.

# Акции протеста

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