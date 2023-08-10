Назван самый загрязнённый город на планете

Новости Индонезии. Столица Индонезии признана самым загрязненным городом на планете. Список составила швейцарская компания, которая контролирует качество воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Джакарте проживают более 10 миллионов человек, и они почти ежедневно дышат плохим воздухом. К такому выводу пришли специалисты. По их наблюдениям, причины загрязнения – большое количество транспорта, выбросы промышленных предприятий и угольных электростанций.