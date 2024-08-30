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Жертвами масштабных наводнений в Индии стали около 30 человек

30 августа 2024 08:36
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Около 30 человек стали жертвами масштабных наводнений на западе Индии. Из-за непрекращающихся ливней множество рек и водохранилищ вышли из берегов, затопив миллионы гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами масштабных наводнений в Индии стали около 30 человек-2

Из зоны бедствия власти экстренно эвакуировали более 25 тысяч жителей. Некоторых пришлось спасать при помощи вертолетов. В нескольких штатах власти намерены ввести чрезвычайное положение – там прекращено автомобильное и железнодорожное сообщение, не хватает воды и продовольствия. Для борьбы с последствиями стихии привлечены армия и полиция. По прогнозам синоптиков, сильные ливни стихнут лишь к началу следующей недели.

# Наводнение

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