Жертвами масштабных наводнений в Индии стали около 30 человек

Около 30 человек стали жертвами масштабных наводнений на западе Индии. Из-за непрекращающихся ливней множество рек и водохранилищ вышли из берегов, затопив миллионы гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из зоны бедствия власти экстренно эвакуировали более 25 тысяч жителей. Некоторых пришлось спасать при помощи вертолетов. В нескольких штатах власти намерены ввести чрезвычайное положение – там прекращено автомобильное и железнодорожное сообщение, не хватает воды и продовольствия. Для борьбы с последствиями стихии привлечены армия и полиция. По прогнозам синоптиков, сильные ливни стихнут лишь к началу следующей недели.