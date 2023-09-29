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Найти без собаки не получится. Рассказываем, сколько стоит самый дорогой трюфель из Бургундии

29 сентября 2023 14:51
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Новости Франции. 3 000 евро за килограмм – столько стоят самые дорогие трюфели из Бургундии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти грибы любят известковую почву, а в регионе как раз такая. Но как бы там ни было, найти этот недешевый деликатес без верного помощника не получится.

Найти без собаки не получится. Рассказываем, сколько стоит самый дорогой трюфель из Бургундии-1

Местному жителю Николя повезло. У него есть собака по кличке Тайга, и вместе они охотятся за съедобными сокровищами. Кстати, идея принадлежит местному ресторатору.

Найти без собаки не получится. Рассказываем, сколько стоит самый дорогой трюфель из Бургундии-4

Тьерри Безе, ресторатор:
Впервые я попробовал трюфели в детстве, когда мы с дедушкой гуляли по лесу. Каждый год он шел в лес рубить деревья. И у него была собака. А собака искала трюфели.

Найти без собаки не получится. Рассказываем, сколько стоит самый дорогой трюфель из Бургундии-7

Николя и еще почти 30 таких же, как он, собирателей ценных грибов работают на французскую компанию. Чем успешнее поиски, тем больше можно заработать. В Европе даже самые дешевые трюфели стоят 500 евро за килограмм. Но столько покупать необязательно. Обычно для украшения одного блюда хватает и 20 граммов.

# Еда # Марина Кишкурно # Новости Франции # Фотофакт

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