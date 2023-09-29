Найти без собаки не получится. Рассказываем, сколько стоит самый дорогой трюфель из Бургундии
Новости Франции. 3 000 евро за килограмм – столько стоят самые дорогие трюфели из Бургундии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти грибы любят известковую почву, а в регионе как раз такая. Но как бы там ни было, найти этот недешевый деликатес без верного помощника не получится.
Местному жителю Николя повезло. У него есть собака по кличке Тайга, и вместе они охотятся за съедобными сокровищами. Кстати, идея принадлежит местному ресторатору.
Тьерри Безе, ресторатор:
Впервые я попробовал трюфели в детстве, когда мы с дедушкой гуляли по лесу. Каждый год он шел в лес рубить деревья. И у него была собака. А собака искала трюфели.
Николя и еще почти 30 таких же, как он, собирателей ценных грибов работают на французскую компанию. Чем успешнее поиски, тем больше можно заработать. В Европе даже самые дешевые трюфели стоят 500 евро за килограмм. Но столько покупать необязательно. Обычно для украшения одного блюда хватает и 20 граммов.