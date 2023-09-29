Найти без собаки не получится. Рассказываем, сколько стоит самый дорогой трюфель из Бургундии

Новости Франции. 3 000 евро за килограмм – столько стоят самые дорогие трюфели из Бургундии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти грибы любят известковую почву, а в регионе как раз такая. Но как бы там ни было, найти этот недешевый деликатес без верного помощника не получится.

Местному жителю Николя повезло. У него есть собака по кличке Тайга, и вместе они охотятся за съедобными сокровищами. Кстати, идея принадлежит местному ресторатору.

Тьерри Безе, ресторатор:

Впервые я попробовал трюфели в детстве, когда мы с дедушкой гуляли по лесу. Каждый год он шел в лес рубить деревья. И у него была собака. А собака искала трюфели.