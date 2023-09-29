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Путин указом начал осенний призыв в армию РФ

29 сентября 2023 14:22
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве 130 тыс. граждан РФ на воинскую службу с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Это меньше, чем этой весной (147 тыс.), но больше, чем прошлой осенью (120 тыс.). Об этом сообщает ТАСС.

Хотя недавно был принят закон о повышении возраста призыва до 30 лет, эти изменения вступят в силу только с 1 января 2024 года. Повестки призывники будут по-прежнему получать в бумажном виде, а в электронном виде - только в тестовом режиме. Штраф при неявке по повестке без уважительной причины увеличен с 3 тыс. до 30 тыс. российских рублей.

# Международная политика # Владимир Путин

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