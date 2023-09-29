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Орбан считает, что нет возможности для приема Украины в ЕС

29 сентября 2023 13:49
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал сомнение в том, что возможно начать переговоры о присоединении Украины к ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал на неясную ситуацию с территорией и населением страны в связи с продолжающимся конфликтом. Орбан заметил, что прием в ЕС страны, не имея представления о параметрах, был бы беспрецедентным.

Европейская комиссия предложила Украине получить статус кандидата на членство в ЕС, но при условиях выполнения семи условий, в том числе реформирования судебной системы и борьбы с коррупцией. Как свидетельствует опыт Турции, Северной Македонии, Черногории и Сербии, получение статуса кандидата – это только начало долгого пути к членству в ЕС.

# Международная политика # Виктор Орбан

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