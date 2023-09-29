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В Пакистане прогремел второй взрыв за день

29 сентября 2023 14:16
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Новости Пакистана. Второй за день взрыв прогремел в Пакистане. Власти назвали произошедшее терактом. Бомбу активировали у мечети во время пятничной проповеди. Официально известно о двоих погибших и шестерых раненых. От взрыва крыша храма рухнула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане прогремел второй взрыв за день-1

По сообщениям полиции, под обломками могут находиться около 40 человек. На месте ЧП идет разбор завалов. Это уже второй подобный теракт за сегодня. Ранее трагедия произошла в другой провинции. Там в результате нападения смертника погибли 52 человека. Десятки получили травмы. В Пакистане отмечают Мавлид – день рождения пророка Мухаммеда. Люди собирались на службу в мечети.

# Взрыв # Новости Пакистана # Фотофакт

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