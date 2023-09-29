В Пакистане прогремел второй взрыв за день

Новости Пакистана. Второй за день взрыв прогремел в Пакистане. Власти назвали произошедшее терактом. Бомбу активировали у мечети во время пятничной проповеди. Официально известно о двоих погибших и шестерых раненых. От взрыва крыша храма рухнула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщениям полиции, под обломками могут находиться около 40 человек. На месте ЧП идет разбор завалов. Это уже второй подобный теракт за сегодня. Ранее трагедия произошла в другой провинции. Там в результате нападения смертника погибли 52 человека. Десятки получили травмы. В Пакистане отмечают Мавлид – день рождения пророка Мухаммеда. Люди собирались на службу в мечети.