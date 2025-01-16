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На юге Калифорнии зафиксировано два лесных пожара

16 января 2025 07:19
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Два новых лесных пожара в Калифорнии. Возгорания зафиксированы на юге штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На юге Калифорнии зафиксировано два лесных пожара-2

Пока пожарные не в силах победить стихию. Не справляются в Штатах и с мародерами. Злоумышленники грабят дома, оставленные жителями во время эвакуации. Арестованы уже 40 человек. Напомним, лесные пожары стали распространяться возле Лос-Анджелеса 7 января. К этому моменту огонь уничтожил более 12 тысяч строений. Ущерб оценивается в 275 миллиардов долларов.

# США # Пожары

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