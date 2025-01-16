На юге Калифорнии зафиксировано два лесных пожара

Два новых лесных пожара в Калифорнии. Возгорания зафиксированы на юге штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока пожарные не в силах победить стихию. Не справляются в Штатах и с мародерами. Злоумышленники грабят дома, оставленные жителями во время эвакуации. Арестованы уже 40 человек. Напомним, лесные пожары стали распространяться возле Лос-Анджелеса 7 января. К этому моменту огонь уничтожил более 12 тысяч строений. Ущерб оценивается в 275 миллиардов долларов.