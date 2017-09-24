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В Берлинском марафоне приняли участие 40 тысяч человек

24 сентября 2017 14:16
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Новости Германии. Улицы Берлина заполнены зрителями и бегунами. Не смущают ни дождь, ни прохладная погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлинском марафоне приняли участие 40 тысяч человек -1

Накануне прошли состязания на роликовых коньках и детский забег. Ну а 24 сентября на дистанции вышли профессиональные атлеты.

Отметим, наряду с Лондонским, Нью-Йоркским и Чикагским марафонами, Берлинский – один из самых массовых. В нем принимают участие около 40 тысяч человек.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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