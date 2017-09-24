В Берлинском марафоне приняли участие 40 тысяч человек

Новости Германии. Улицы Берлина заполнены зрителями и бегунами. Не смущают ни дождь, ни прохладная погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне прошли состязания на роликовых коньках и детский забег. Ну а 24 сентября на дистанции вышли профессиональные атлеты.