В Берлинском марафоне приняли участие 40 тысяч человек

Новости Германии. Улицы Берлина заполнены зрителями и бегунами. Не смущают ни дождь, ни прохладная погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Улицы Берлина заполнены зрителями и бегунами. Не смущают ни дождь, ни прохладная погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне прошли состязания на роликовых коньках и детский забег. Ну а 24 сентября на дистанции вышли профессиональные атлеты.
Отметим, наряду с Лондонским, Нью-Йоркским и Чикагским марафонами, Берлинский – один из самых массовых. В нем принимают участие около 40 тысяч человек.