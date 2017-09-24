В Германии проходят выборы в Бундестаг: по опросам, лидирует Ангела Меркель

Новости Германии. Германия выбирает новый парламент. 24 сентября в ФРГ проходят выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По опросам – в лидерах Ангела Меркель. В случае победы это будет уже 4-й срок немецкой железной леди. Ее главный конкурент – лидер социал-демократов Мартин Шульц – сдал позиции после теледуэли с Меркель. Среди фаворитов также традиционно «зеленые», левые, либералы, и впервые шанс занять места в Бундестаге есть у крайних популистов. Партия «Альтернатива для Германии» выступает за закрытие границ для мигрантов.