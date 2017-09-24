В Германии проходят выборы в Бундестаг: по опросам, лидирует Ангела Меркель
Новости Германии. Германия выбирает новый парламент. 24 сентября в ФРГ проходят выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По опросам – в лидерах Ангела Меркель. В случае победы это будет уже 4-й срок немецкой железной леди. Ее главный конкурент – лидер социал-демократов Мартин Шульц – сдал позиции после теледуэли с Меркель. Среди фаворитов также традиционно «зеленые», левые, либералы, и впервые шанс занять места в Бундестаге есть у крайних популистов. Партия «Альтернатива для Германии» выступает за закрытие границ для мигрантов.
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Геро Неугебауэр, политолог (Германия):
Ангела Меркель известна на национальном уровне уже 12 лет. Ее конкурент – господин Шульц – известен всего около 9 месяцев. Он был представителем европейского парламента, но у него нет опыта в национальной политике. Он заслуживает уважение за борьбу, которую ведет. Однако уважения недостаточно, чтобы получить больше поддержки, вывести свою партию на первое место или занять должность канцлера.
Впрочем, кто бы не победил на выборах, ему придется искать союзников в парламенте. Как сложится правящая коалиция в Бундестаге – сейчас главная интрига. В выборах участвуют свыше 40 партий. В парламент попадут представители только тех, которые получат не менее 5% голосов поддержки избирателей.