«Госпожа Меркель многое сделала для людей»: какие политические дискуссии разгораются на улицах Германии накануне выборов

Кризисы в Украине, Сирии и вокруг Северной Кореи не вызывают страха у немецкого канцлера Ангелы Меркель. В этом она призналась во время недавнего интервью, заметив, что «Страх – плохой советчик». К слову, угрозы Президента США в адрес Пхеньяна «канцлерин» тоже не понравились. Меркель явно демонстрирует свою независимость и политическую волю накануне выборов в Германии. Напомню, они состоятся завтра и мало уже кто сомневается в исходе – «mutti bleiben» – говорят немцы – «мамочка остается» – на четвертый срок.

А нам-то что? Минск помнит сравнительно недавний визит Меркель для выработки «Минских соглашений». Личные впечатления всегда важны.

Не только букет цветов, подаренный немецкой маме нашим Президентом играет значение. Меркель увидела аккуратную и безопасную Беларусь хоть краем, но собственного глаза. Ordnung – порядок – немцев всегда впечатлял. И товарооборот двух стран – один из крупнейших для Беларуси. Как раз таки три предыдущих срока Меркель заложили хороший фундамент для экономического сотрудничества и политической оттепели. Наш обозреватель Яна Шипко продолжит тему из Берлина.

Берлин сейчас как никогда напоминает лоскутное одеяло. В свое время сурово раскроенная стеной немецкая столица все так же многолика. Во всем – от архитектуры до населения. Одним словом – мульти-культи. Как в одном городе соседствуют агрессивный стрит-арт, советские панельки и монументальный ренессанс, так и в этой берлинской семье запросто уживаются контрасты политические.

Местные жители:

Я за «Зеленых». Они проводят антифашистскую политику, и я не хочу победы ни эСДэПэ, ни христианских демократов.

А я отдам голос за «Красных». После того, как «зеленые» единогласно поддержали «спасение евро», а налоговое бремя за долги Греции легло на плечи немцев, они меня разочаровали.

Такой разномастной политической кампании Германия не помнит с момента объединения. 42 претендента на места в Бундестаге. В этом ассорти мини-партий кого только нет: от хип-хоперов до атеистов. Но реальные шансы преодолеть 5%-ный порог – лишь у 7 партий. В фаворитах – традиционные лидеры политической бундеслиги – христианские демократы и эсдэки. Есть и тревожный звоночек в немецком обществе: впервые в Бундестаг могут пройти правые популисты. Им даже пророчат 3-е место.

Местный житель:

Много мигрантов, они должны интегрироваться. Не сидеть и получать пособия, а учить язык и искать работу.

Дебютант прошлых парламентских выборов «Альтернатива для Германии» на фоне мигрантского кризиса за последние пару лет превратился в реального конкурента «Зеленым», левым и либералам. Состоится ли этот протест против истеблишмента? Правые требуют закрыть границы и остановить прием беженцев. Сопровождая свою кампанию смелыми постерами: бикини против мусульманской бурки.

Впрочем, в случае прохода в парламент АДГ рискует стать политическим изгоем. Коалицию с партией, от которой веет национализмом, в Германии, до сих пор страдающей чувством вины за Вторую мировую, едва ли кто составит.

Джем Оздемир, сопредседатель партии «Зеленых»:

Все демократы должны обязательно идти и голосовать, каждый голос имеет значение, особенно на этих выборах, потому что в первый раз существует опасность того, что люди, которые не поддерживают нашу конституцию, которые судят людей по их происхождению, могут оказаться в немецком парламенте!

Финиш предвыборного марафона экопартия в своем апмлуа пересекла на велосипедах. А для избирателей приготовила зеленую лапшу (не подумайте – не на уши). Буквально устроила паста-вечеринку. Кому же еще зажжется зеленый свет в Бундестаге?

Местный житель:

В последние годы правящая партия проводила мало социальной политики. Посмотреть на греческий кризис, те меры вовсе не были необходимы.

Как раз с лозунгами за социальную справедливость и явно посткоммунистической риторикой Левые снискали немало сторонников.

У Вас не случайно волосы красного цвета?

Катя, член Левой партии Германии:

Это совпадение, красные волосы у меня были и раньше. Но они, конечно, лучше всего сочетаются с цветом партии. Я родилась в рабочей семье, и моя мама уже несколько лет работает по временному контракту, поэтому для меня естественно поддерживать эту партию.

А как студентке, мне импонирует их требование доступа к бесплатному образованию.

Сара Вагенкнехт, председатель партии Левых:

Канцлер заслуживает того, чтобы ее отправили на пенсию.

Лидер Левых бросилась заявлением, словно красной тряпкой в быка. Но политическая коррида явно уже проиграна. Отправить Меркель на пенсию, судя по всему, не удастся даже Мартину Шульцу. А его с уверенностью можно назвать человеком года в Германии. Новое лицо социал-демократов впервые составило конкуренцию бессменной Меркель. Экс-председателю Европарламента удалось поднять рейтинги партии. Но после теледуэли ситуация перевернулась. Шансы на победу снизились. Но еврооптимист Шульц не сдается.

Мартин Шульц, председатель социально-демократической партии Германии:

Мы боремся за сильную и солидную Европу. По этой причине я хочу стать Бундесканцлером.

Таким образом, предвыборная картина, по прогнозам, вновь складывается в знаменитый ромб.

Уступит ли Фрау Меркель свою трибуну – вопрос пока остается открытым. Но действующая Бундесканцлерин остается любимой фигурой в Германии – причем, не только восковой.

Сама Меркель всю неделю колесила по стране. Многочисленные селфи, в том числе и с мигрантами. Именно за них поддавалась критике немецкая железная леди. Оказалось, с политическим некрологом поспешили. И если в начале месяца Канцлерин даже буквально стала мишенью противников, сейчас понятно: «Mutti bleibt», или мамочка (как ее ласково зовут немцы) остается. И если кто-то скажет…

Местный житель:

ХДС слишком консервативная.

Для других консерваторы – гарант стабильности.

Местный житель:

Я думаю, госпожа Меркель многое сделала для людей. И это главный аргумент.

Немцы стабильны в своих симпатиях. И чем ближе к выборам, тем понятнее, Меркель, судя по всему, опять не оставила шансов конкурентам. Сейчас интрига сохраняется лишь на счет того, как же и между каким партиями распределятся места.

Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики:

С точки зрения новой коалиции, она будет очень непрочной. Это сейчас показывают все опросы. С кем бы ХДС не входил в новую коалицию – с социал-демократами, «зелеными», либералами – эта коалиция будет значительно менее прочной, чем нынешняя коалиция в этом Бундестаге.

Так Меркель танцевала после победы 4 года назад. Спета ли песенка ее конкурентов сейчас, мы спросили у депутата Бундестага Юргена Климке.

В чем же феномен фрау Меркль?

Юрген Климке, депутат Бундестага, член партии Христианско-демократический союз:

Хороший вопрос, она вызывает доверие. Сдержанная, но настойчивая. Она говорит «ja» или «найн», а не «яйн», принимает конкретные решение. Кроме того, она строит доверительные отношения с другими странами, будь то США или Франция. Ее мнение ценится. Она человечная. Чтобы женщина так долго руководила страной – редкость, но ей это удается.

Австриец Томас Каан владеет рестораном в одном из турецких районов Берлина. И хотя живет здесь уже 10 лет, права голоса на нынешних выборах не имеет. Меж тем на политической кухне симпатизирует все же Меркель.

Томас Каан, ресторатор:

Здесь, конечно, не просто открыть дело из-за бюрократии. Даже мелкие предприниматели заполняют кучу бумаг и контролируются разными организациями, дорого обходится газ на кухне, дорого содержать сотрудников. Я плачу немаленькие налоги и живу здесь давно, но голосовать не могу.

Но мое мнение – Меркель сейчас единственный достойный кандидат. Да и в целом между ее партией и социал-демократами уже стирается разница. Что касается маленьких партий, выбирать не из кого. У Меркель же есть фантастическое качество политика – выжидательная тактика, как у змеи, чтобы нанести удар в верный момент.

На западном фронте без перемен. Если не в политике, то в бизнесе уж точно. Немецкие предприниматели не скрывают: заинтересованы развивать сотрудничество, несмотря на результаты выборов.

Франк Коссик, почетный консул Республики Беларусь в Германии:

Есть такая поговорка, что Беларусь – Швейцария Востока. Кто часто ездит в Беларусь, понимает, что белорусский народ очень спокойный, трудолюбивый народ, пунктуальность есть, хорошее образование – в принципе, всё, что немецкому бизнесмену надо.

Мартин Хоффманн, директор по регионам Восточной Европы Восточного комитета германской экономики

Сейчас много развития для развития сотрудничества. Мы видим растущий интерес предпринимателей. И сейчас мы нацелены на наработку новых контактов и совместную работу в сферах IT, инфраструктуры управления цепочками поставок.

Эта компания с мировым именем наводит лоск почти по всему земному шару – от Норвегии до Австралии. И в чистоте уж точно знает толк. В рейтинге самых чистых стран представителя фирмы господина Циммермана Беларусь опередила даже саму Германию.

Феликс Циммерманн, сопредседатель белорусско-немецкого совета предпринимателей:

Номер 1 – Сингапур, номер 2 – Беларусь. У вас невероятный порядок. В Беларуси чище, чем у нас. И речь не только о чистоте, повсюду цветы, клумбы. Это стоит большого труда.

10 лет назад компания пришла на белорусский рынок. Коммунальное предприятие с немецким капиталом обслуживает почти половину Минска. Кроме работы, здесь бизнесмен владеет пиар-агентством, а сейчас стал сопредседателем белорусско-немецкого совета предпринимателей и готовится «расчистить» путь для немецких инвесторов.

Феликс Циммерманн:

Нужно себя больше презентовать. На самом деле, не все знают, как успешно можно работать в Беларуси. Мы видим перспективы, благодаря выгодному географическому положению и проекту «Великий камень». Немецких предпринимателей привлекает, что у вас индустриальная страна с хорошими образованными специалистами. Еще больший потенциал я вижу в транспорте и логистике.

Ну а за день до выборов тем временем немецкая столица усиливает меры безопасности. Как бы не сложились результаты, за голосованием в Германии завтра будет следить весь мир. Слишком многое во внешней политике ЕС сейчас будет зависеть от того, кто станет у руля крупнейшей экономики Европы.