В Лондоне в торговом центре распылили опасный газ: пострадали 6 человек

Новости Великобритании. В одном из торговых центров Лондона распылен опасный газ. В результате инцидента пострадали 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители провели эвакуацию и задержали одного подозреваемого. Скотланд-Ярд не расценивает нападение как теракт. Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Они пытаются установить, какое вещество использовали правонарушители.