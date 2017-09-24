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В Лондоне в торговом центре распылили опасный газ: пострадали 6 человек

24 сентября 2017 14:20
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Новости Великобритании. В одном из торговых центров Лондона распылен опасный газ. В результате инцидента пострадали 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне в торговом центре распылили опасный газ: пострадали 6 человек-1

Некоторых пришлось госпитализировать.

Правоохранители провели эвакуацию и задержали одного подозреваемого. Скотланд-Ярд не расценивает нападение как теракт. Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Они пытаются установить, какое вещество использовали правонарушители.

# Фотофакт # Нападение

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