На Шанхай обрушился самый сильный за последние 75 лет тайфун

Тайфун обрушился на Шанхай и восточные провинции Китая. Метеорологи уже назвали его самым сильным за последние 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода принесла проливные дожди и шквалистый ветер. Более 400 тысяч жителей эвакуированы. По всему городу перекрыты дороги, движение на трассах также ограничено. Два международных аэропорта Шанхая отменили все рейсы. Для реагирования на чрезвычайную ситуацию власти задействовали более 50 тысяч спасателей.