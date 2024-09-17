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На Шанхай обрушился самый сильный за последние 75 лет тайфун

17 сентября 2024 06:50
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Тайфун обрушился на Шанхай и восточные провинции Китая. Метеорологи уже назвали его самым сильным за последние 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Шанхай обрушился самый сильный за последние 75 лет тайфун-2

Непогода принесла проливные дожди и шквалистый ветер. Более 400 тысяч жителей эвакуированы. По всему городу перекрыты дороги, движение на трассах также ограничено. Два международных аэропорта Шанхая отменили все рейсы. Для реагирования на чрезвычайную ситуацию власти задействовали более 50 тысяч спасателей.

# Природные катаклизмы

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