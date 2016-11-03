Новости Америки. На пороге президентских выборов в США все чаще происходят скандалы.

Так ФБР взяло на особый контроль знаменитый фонд семьи Клинтон.

У федералов есть информация, что многие миллионы из этой организации шли не на благотворительность, как это было на бумагах, а на зарплаты сотрудникам.

Причем многие из них задействованы в предвыборной кампании Хилари Клинтон.

Но не отстает от оппонента и республиканец Дональд Трамп. Миллиардер за последние сутки связал себя с двумя крайне противоречивыми событиями: одиозного магната поддержала крупнейшая расистская организация. А на сгоревшей церкви в штате Миссисипи появилась надпись «Голосуй за Трампа» – люди пиар-ход не оценили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.