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На польско-белорусскую границу прибыли эстонские военные, они помогут с ремонтом заграждений

06 декабря 2021 21:22
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Новости Польши. Слова Папы Римского, похоже, не нашли отклик у западных стран, которые усиливают военное присутствие у наших рубежей. На польско-белорусскую границу прибыли эстонские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они незамедлительно приступили к выполнению своей миссии – строительству и ремонту пограничных заграждений.  

На польско-белорусскую границу прибыли эстонские военные, они помогут с ремонтом заграждений-1

Вести эти небоевые действия они будут вместе с солдатами так называемой польской железной дивизии. Подразделение, которое призвано охранять страну от нападения с Востока.  

На польско-белорусскую границу прибыли эстонские военные, они помогут с ремонтом заграждений-4

Желание укрепить границу и страх перед беженцами оказался настолько сильным, что эстонским военно-инженерным подразделениям не дали даже времени на раскачку. Их тут же бросили на передовую. А 8 декабря к миссии по укреплению внешних границ ЕС присоединятся и британские военные.  

# Граница # Папа Римский # Фотофакт

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