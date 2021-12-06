На польско-белорусскую границу прибыли эстонские военные, они помогут с ремонтом заграждений
Новости Польши. Слова Папы Римского, похоже, не нашли отклик у западных стран, которые усиливают военное присутствие у наших рубежей. На польско-белорусскую границу прибыли эстонские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они незамедлительно приступили к выполнению своей миссии – строительству и ремонту пограничных заграждений.
Вести эти небоевые действия они будут вместе с солдатами так называемой польской железной дивизии. Подразделение, которое призвано охранять страну от нападения с Востока.
Желание укрепить границу и страх перед беженцами оказался настолько сильным, что эстонским военно-инженерным подразделениям не дали даже времени на раскачку. Их тут же бросили на передовую. А 8 декабря к миссии по укреплению внешних границ ЕС присоединятся и британские военные.