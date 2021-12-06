На польско-белорусскую границу прибыли эстонские военные, они помогут с ремонтом заграждений

Новости Польши. Слова Папы Римского, похоже, не нашли отклик у западных стран, которые усиливают военное присутствие у наших рубежей. На польско-белорусскую границу прибыли эстонские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они незамедлительно приступили к выполнению своей миссии – строительству и ремонту пограничных заграждений.

Вести эти небоевые действия они будут вместе с солдатами так называемой польской железной дивизии. Подразделение, которое призвано охранять страну от нападения с Востока.