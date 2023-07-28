Сотрудники Минобороны Британии по ошибке отправили секретные данные союзнику России

В связи с ошибкой в адресе электронной почты работники Министерства обороны Великобритании по неосторожности отправили письма с секретной информацией в Мали, союзнику России страну, пишет The Times, передает РИА Новости.

Электронные письма были ошибочно направлены и предназначались Пентагону, использующему домен «.mil», но из-за отсутствия буквы «i» они были направлены в Мали, где доменное имя заканчивается на «.ml». Из содержания писем стали ясны детали британских исследований в области производства гиперзвуковых ракет. В связи с этим происшествием Министерство обороны Королевства начало соответствующее расследование.

Ранее газета Financial Times также сообщила об аналогичной ошибке, в ходе которой миллионы электронных писем армии США были отправлены правительству Мали.