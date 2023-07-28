В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину за продажу наркотиков

Впервые за более чем 20 лет власти Сингапура привели в действие казнь женщины, признанной виновной в сбыте наркотических веществ, пишет РИА Новости.

Как сообщили в Центральном бюро по борьбе с наркотиками, Саридеви Джамани была казнена 28 июля 2023 года. Она была приговорена в 2018 году за продажу около 30 г героина.

Несмотря на активный протест со стороны правозащитников, апелляционный суд отклонил жалобу осужденной, не была удовлетворена и ее просьба о помиловании, поступившая президенту страны. Отметим, что речь идет о первом случае казни женщины в Сингапуре с 2004 года, тогда за торговлю наркотиками была повешена 36-летняя парикмахерша.