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На озере Виктория затонуло судно, на котором мог быть принц Уганды. Есть погибшие

25 ноября 2018 08:47
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Новости Уганды. На озере Виктория в Уганде потерпело крушение судно.

По информации местной полиции, которая была опубликована в официальном Twitter-аккаунте, в результате случившегося погибли 10 человек. Более 40 человек удалось спасти.

Продолжается спасательная операция. Выживших ищут также с воздуха. Полиция не назвала точное число пассажиров судна.

По информации местных СМИ, на борту потерпевшего крушение судна могли находиться известные люди, в том числе и принц королевства Буганда Дауди Кинту Васаджа – брат правителя.

Как сообщает издание Kampala Post, число погибших может быть больше. Причина аварии пока не установлена. 

# Кораблекрушения # Дауди Кинту Васаджа

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