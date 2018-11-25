На озере Виктория затонуло судно, на котором мог быть принц Уганды. Есть погибшие

Новости Уганды. На озере Виктория в Уганде потерпело крушение судно.

По информации местной полиции, которая была опубликована в официальном Twitter-аккаунте, в результате случившегося погибли 10 человек. Более 40 человек удалось спасти.

Продолжается спасательная операция. Выживших ищут также с воздуха. Полиция не назвала точное число пассажиров судна.

По информации местных СМИ, на борту потерпевшего крушение судна могли находиться известные люди, в том числе и принц королевства Буганда Дауди Кинту Васаджа – брат правителя.

Как сообщает издание Kampala Post, число погибших может быть больше. Причина аварии пока не установлена.