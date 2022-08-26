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На фоне роста цен в Европе могут вспыхнуть беспорядки

26 августа 2022 20:43
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Социальные волнения и протесты. На фоне роста цен в Европе зимой там могут вспыхнуть беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне роста цен в Европе могут вспыхнуть беспорядки-1

Как считают журналисты одного из ведущих финансовых изданий, европолитикам пора принимать меры, а не пытаться приукрасить положение дел. Ведь предупреждения о наступлении не только холодов, но и рецессии на европейском континенте звучат все громче. Евро проседает, а энергетический рынок уже находится в состоянии кризиса. Однако европейские правительства заняты не тем – их внимание сконцентрировано на России. Хотя стоило бы подумать о своих народах.

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# Кризис в ЕС # Фотофакт

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