На фоне роста цен в Европе могут вспыхнуть беспорядки

Как считают журналисты одного из ведущих финансовых изданий, европолитикам пора принимать меры, а не пытаться приукрасить положение дел. Ведь предупреждения о наступлении не только холодов, но и рецессии на европейском континенте звучат все громче. Евро проседает, а энергетический рынок уже находится в состоянии кризиса. Однако европейские правительства заняты не тем – их внимание сконцентрировано на России. Хотя стоило бы подумать о своих народах.

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