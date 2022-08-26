Немецкие политики призвали правительство отказаться от поставок оружия Украине

Новости Германии. Пока Шольц обещает очередную партию оружия Украине, немецкие депутаты выражают недовольство такой политикой. Несколько членов Социал-демократической партии, которая входит в правящую коалицию ФРГ, призвали правительство отказаться от поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немецкие политики подписали призыв под заголовком «Оружие должно замолчать!» Правительству Германии необходимо прекратить поставки вооружений Украине и сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта.
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