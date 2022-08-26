Немецкие политики призвали правительство отказаться от поставок оружия Украине

Новости Германии. Пока Шольц обещает очередную партию оружия Украине, немецкие депутаты выражают недовольство такой политикой. Несколько членов Социал-демократической партии, которая входит в правящую коалицию ФРГ, призвали правительство отказаться от поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.