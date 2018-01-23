На Филиппинах извержение вулкана Майонг: из зоны бедствия эвакуированы 30 тысяч человек

Новости Филиппин. Извержение вулкана Майонг произошло на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту, а облака пепла поднялись на 3 километра.

Власти объявили четвертый из пяти возможных уровней опасности. Зона эвакуации расширена до 8 километров от кратера огнедышащей горы. Ближайшие к ней населенные пункты засыпало пеплом. Во временные убежища уже переместились свыше 30 тысяч человек. Данные о пострадавших или погибших пока не поступали.