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На Филиппинах извержение вулкана Майонг: из зоны бедствия эвакуированы 30 тысяч человек

23 января 2018 09:04
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Новости Филиппин. Извержение вулкана Майонг произошло на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту, а облака пепла поднялись на 3 километра.

Власти объявили четвертый из пяти возможных уровней опасности. Зона эвакуации расширена до 8 километров от кратера огнедышащей горы. Ближайшие к ней населенные пункты засыпало пеплом. Во временные убежища уже переместились свыше 30 тысяч человек. Данные о пострадавших или погибших пока не поступали.

На Филиппинах извержение вулкана Майонг: из зоны бедствия эвакуированы 30 тысяч человек-1

# Фотофакт # Извержение вулкана

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