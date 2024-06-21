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Мощный шторм вызвал наводнения на юге США

21 июня 2024 09:29
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Мощный шторм обрушился на юг США. Он принес ливни и ураганный ветер скоростью до 90 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный шторм вызвал наводнения на юге США-1

В Техасе местами за несколько часов выпало до 80 миллиметров осадков, что вызвало масштабные наводнения. Под водой основные шоссе и улицы городов. Отменены сотни авиарейсов, возникли перебои с электричеством. Ураган сильно повредил несколько десятков домов. Губернатор штата объявил зоной бедствия более 50 округов.

# Погода

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