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Митинг в Лондоне: люди требуют отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона

17 апреля 2016 13:34
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Новости Великобритании. В столице Великобритании почти 150 тысяч человек вышли на антиправительственную демонстрацию. Полиции пришлось перекрыть движение в нескольких районах Лондона.

Митингующие требовали отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона. Людей возмущает план жесткой экономии. Из-за сокращения расходов студенты жалуются на рост стоимости жилья и обучения, бюджетники — на урезание пособий, а медики настаивают на повышении им зарплат из-за резкого притока пациентов из числа мигрантов.

Особое возмущение у людей вызвало «панамское досье» на премьера. Демонстранты потребовали справедливой уплаты налогов богатыми и корпорациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Забастовка

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