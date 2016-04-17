Митинг в Лондоне: люди требуют отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона

Новости Великобритании. В столице Великобритании почти 150 тысяч человек вышли на антиправительственную демонстрацию. Полиции пришлось перекрыть движение в нескольких районах Лондона.

Митингующие требовали отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона. Людей возмущает план жесткой экономии. Из-за сокращения расходов студенты жалуются на рост стоимости жилья и обучения, бюджетники — на урезание пособий, а медики настаивают на повышении им зарплат из-за резкого притока пациентов из числа мигрантов.

Особое возмущение у людей вызвало «панамское досье» на премьера. Демонстранты потребовали справедливой уплаты налогов богатыми и корпорациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.