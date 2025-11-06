«Мы открыты». Лукашенко призвал украинцев приезжать в Беларусь

Президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять украинцев и предоставить им равные условия в сфере образования и здравоохранения. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения», – пригласил глава государства.

По его словам, переселенцы уже работают в разных регионах страны, в том числе и в Гомельской области.

Президент подчеркнул, что украинцы трудолюбивы и родственные души, и выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации.

Фото: president.gov.by