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«Мы открыты». Лукашенко призвал украинцев приезжать в Беларусь

06 ноября 2025 11:25
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«Мы открыты». Лукашенко призвал украинцев приезжать в Беларусь-0

Президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять украинцев и предоставить им равные условия в сфере образования и здравоохранения. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения», –  пригласил глава государства. 

По его словам, переселенцы уже работают в разных регионах страны, в том числе и в Гомельской области.

Президент подчеркнул, что украинцы трудолюбивы и родственные души, и выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко # Международная политика

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