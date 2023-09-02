Минобороны России: Крымский мост был атакован трижды за одну ночь

Киев попробовал атаковать Крымский мост с использованием полупогружнных безэкипажных плавсредств, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В Черном море были уничтожены морские беспилотники, говорится в сообщении ведомства. 1 сентября около 23:15 по московскому времени была произведена очередная попытка террористического акта на Крымском мосту. В водах Черного моря обнаружен и подорван морской украинский беспилотник. Позднее, около 2 часов ночи 2 сентября, были осуществлены две попытки киевского режима атаковать Крымский мост. Они были также ликвидированы.