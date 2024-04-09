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Миллионы людей в Северной Америке наблюдали полное солнечное затмение

09 апреля 2024 07:11
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Миллионы людей накануне днем наблюдали редкое и завораживающее природное явление – полное солнечное затмение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы людей в Северной Америке наблюдали полное солнечное затмение-1

Его уже назвали «великим американским» из-за долгого пути над Северной Америкой. То, как Луна полностью закрыла Солнце, можно было видеть в Мексике, США и Канаде, а также на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах. Отдельные районы посреди дня погрузились в темноту на четыре минуты. Следующее полное затмение состоится в августе 2026 года и охватит большие территории Северного полушария.

# Природные явления

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