Миллионы людей в Северной Америке наблюдали полное солнечное затмение

Его уже назвали «великим американским» из-за долгого пути над Северной Америкой. То, как Луна полностью закрыла Солнце, можно было видеть в Мексике, США и Канаде, а также на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах. Отдельные районы посреди дня погрузились в темноту на четыре минуты. Следующее полное затмение состоится в августе 2026 года и охватит большие территории Северного полушария.