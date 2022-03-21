МИД России отреагировал на высказывание Байдена. Тот назвал Путина «военным преступником»

Следить за словами стоит и государственным деятелям высокого ранга. МИД России отреагировал на высказывания Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, лидер США назвал Владимира Путина «военным преступником», а также «человеком с ядерным оружием, но без друзей». Послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста. МИД России подчеркнул, что подобные высказывания ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Перед послом также поставили вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатов в США.