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МИД России отреагировал на высказывание Байдена. Тот назвал Путина «военным преступником»

21 марта 2022 17:26
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Следить за словами стоит и государственным деятелям высокого ранга. МИД России отреагировал на высказывания Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД России отреагировал на высказывание Байдена. Тот назвал Путина «военным преступником»-1

Напомним, лидер США назвал Владимира Путина «военным преступником», а также «человеком с ядерным оружием, но без друзей». Послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста. МИД России подчеркнул, что подобные высказывания ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Перед послом также поставили вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатов в США.

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Путин # Джон Салливан # Фотофакт

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