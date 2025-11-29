В Гонконге объявили трёхдневный траур в связи с пожаром в многоквартирном комплексе

Гонконг погрузился в трехдневный траур после пожара, унесшего по меньшей мере 128 жизней. Список жертв может увеличиться. Около двух сотен человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Не менее 80 доставлены с ранениями в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огненная трагедия развернулась в 26 ноября в новом многоквартирном комплексе Гонконга, где проживало около пяти тысяч человек. Огонь не удавалось потушить несколько дней. Предварительной причиной возгорания называют воспламенение строительных лесов, а также пластикового обрамления окон.

В рамках расследования уже арестованы 11 человек, включая троих, ответственных за ремонтные работы в комплексе. Полиция подозревает их в коррупции. На месте ЧП продолжают работать специалисты. Они собирают улики и разбирают завалы. Наиболее пострадавшие дома комплекса непригодны к заселению. Те, кому удалось выжить, все еще находятся в волонтерских центрах, где им оказывают необходимую помощь.