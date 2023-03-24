Медведев допустил продвижение армии РФ до Киева и Львова

Войска РФ дойдут до столицы Украины и Львова, если будет такая необходимость, заявил заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Войска РФ дойдут до столицы Украины и Львова, если будет такая необходимость, заявил заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Фото: pixabay
Комментируя тему СВО, Медведев обозначил, что нельзя исключать ничего, пишет РИА Новости. Если понадобится, то российские военные продвинутся до Киева и Львова, сказал зампред Совбеза РФ.
Ранее Медведев высказался о том, какая армия сильнее – российская или американская. Он заявил, что если Россия и США столкнутся в военном плане, где первая, а где вторая армия, уже не будет иметь значения. Победителей в таком случае быть не может, потому сравнивать военную мощь РФ и Америки некорректно. Последствия будут страшными.
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