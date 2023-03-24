Медведев допустил продвижение армии РФ до Киева и Львова

Войска РФ дойдут до столицы Украины и Львова, если будет такая необходимость, заявил заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Комментируя тему СВО, Медведев обозначил, что нельзя исключать ничего, пишет РИА Новости. Если понадобится, то российские военные продвинутся до Киева и Львова, сказал зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев высказался о том, какая армия сильнее – российская или американская. Он заявил, что если Россия и США столкнутся в военном плане, где первая, а где вторая армия, уже не будет иметь значения. Победителей в таком случае быть не может, потому сравнивать военную мощь РФ и Америки некорректно. Последствия будут страшными.