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Медведев допустил продвижение армии РФ до Киева и Львова

24 марта 2023 11:46
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Войска РФ дойдут до столицы Украины и Львова, если будет такая необходимость, заявил заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Медведев допустил продвижение армии РФ до Киева и Львова-1

Фото: pixabay

Комментируя тему СВО, Медведев обозначил, что нельзя исключать ничего, пишет РИА Новости. Если понадобится, то российские военные продвинутся до Киева и Львова, сказал зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев высказался о том, какая армия сильнее – российская или американская. Он заявил, что если Россия и США столкнутся в военном плане, где первая, а где вторая армия, уже не будет иметь значения. Победителей в таком случае быть не может, потому сравнивать военную мощь РФ и Америки некорректно. Последствия будут страшными.

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# Международная политика # Дмитрий Медведев

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