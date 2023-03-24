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Медведев заявил, что при столкновении РФ и США победителей не будет

24 марта 2023 07:48
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Сравнивать, какая из двух армий сильнее, некорректно. В случае военного столкновения Российской Федерации и Штатов не победит никто, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Медведев.

Потому и говорить о том, где первая, а где вторая армия, не имеет смысла, приводит его слова РИА Новости. По словам Медведева, сравнивать военные мощи стран можно во время прямого военного конфликта, а если между РФ и США это произойдет, то, например, сколько ракет будет сбито и какой стороной, вопрос будет неактуальным. Последствия столкновения будут чудовищными.

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# Международная политика # Дмитрий Медведев

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