Медведев заявил, что при столкновении РФ и США победителей не будет

Сравнивать, какая из двух армий сильнее, некорректно. В случае военного столкновения Российской Федерации и Штатов не победит никто, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Медведев.

Потому и говорить о том, где первая, а где вторая армия, не имеет смысла, приводит его слова РИА Новости. По словам Медведева, сравнивать военные мощи стран можно во время прямого военного конфликта, а если между РФ и США это произойдет, то, например, сколько ракет будет сбито и какой стороной, вопрос будет неактуальным. Последствия столкновения будут чудовищными.