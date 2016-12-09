Масштабная авария в США: из-за гололеда столкнулись 40 автомобилей, 5 человек погибли

Новости США. В американском штате Мичиган случилась несколько часов тому назад авария с участием 40 автомобилей: погибли, по меньшей мере, пять человек. В Мичигане случился накануне снегопад, который при плюсовой здесь температуре стал причиной сильной гололедицы.

Местные автомобили зимней резиной не оснащены и скользкое дорожное покрытие становится практически всеобщей катастрофой. В нынешнюю массовую аварию оказались вовлечены наряду с легковыми десятки грузовых машин: раненных доставлены в больницы десятки, многие – в крайне тяжелом положении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.