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Магнитная буря класса G1 началась на Земле в ночь на понедельник

07 октября 2024 07:42
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Ночью началась несильная магнитная буря, сообщил Михаил Леус, специалист центра погоды «Фобос». В 2:52 по московскому времени показатель Кр составил 5 единиц, что отвечает буре класса G1. Ожидалось, что начало бури произойдет уже к вечеру 3 октября. Об этом пишет РИА Новости 

Оценка параметров магнитных бурь осуществляется по пятибалльной шкале. Бури класса G1 относятся к слабым и почти не влияют на электроприборы. Буря уровня G3 приводит к нарушениям в работе энергосистем и спутниковой навигации, а G5 может стать причиной масштабных проблем в работе электросетей и спутников.

По прогнозу, шторм будет продолжаться до полудня и завершится после 15:00. Его сила будет колебаться между слабой и умеренной. Причина бури – остатки облака солнечной массы, выброшенной во время вспышки 3 октября. Эта вспышка уровня X9.1 была самой мощной с сентября 2017 года.

# Природные явления

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