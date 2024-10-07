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Два гражданина Китая погибли в результате теракта в Пакистане

07 октября 2024 08:48
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Двое граждан КНР погибли при сильном взрыве недалеко от международного аэропорта города Карачи на юге Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два гражданина Китая погибли в результате теракта в Пакистане-2

10 пострадавших доставлены в больницы, один в тяжелом состоянии. Ответственность за произошедшее взяла на себя армия освобождения Белуджистана. Целью боевиков стала колонна автомобилей китайской компании, которая строит в Пакистане электростанции. 

Сепаратистская группировка много лет организует нападения на специалистов из КНР, работающих в стране, заявляя, что белуджи не получают справедливую долю доходов от китайских проектов в богатой полезными ископаемыми провинции.

# Международная политика

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