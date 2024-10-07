Два гражданина Китая погибли в результате теракта в Пакистане

Двое граждан КНР погибли при сильном взрыве недалеко от международного аэропорта города Карачи на юге Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 пострадавших доставлены в больницы, один в тяжелом состоянии. Ответственность за произошедшее взяла на себя армия освобождения Белуджистана. Целью боевиков стала колонна автомобилей китайской компании, которая строит в Пакистане электростанции.

Сепаратистская группировка много лет организует нападения на специалистов из КНР, работающих в стране, заявляя, что белуджи не получают справедливую долю доходов от китайских проектов в богатой полезными ископаемыми провинции.