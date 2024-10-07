В годовщину нападения ХАМАС Израиль начал новую военную операцию в Газе

В годовщину атаки ХАМАС на Израиль ЦАХАЛ начал новую наземную операцию на севере сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центром боев стал город Джабалия и его окрестности.

Военные нанесли удары по складам оружия, подземным тоннелям и опорным пунктам боевиков. При этом им приходится преодолевать ожесточенное сопротивление вооруженных формирований движения. По данным министерства здравоохранения Газы, в результате израильских ударов погибли около 30 человек. ЦАХАЛ объявил о расширении гуманитарной зоны для мирных жителей на юге сектора Газа, в то время как израильское командование готовится к полной эвакуации населения с севера анклава. На этом фоне в Израиле прошли марши, посвященные годовщине смертоносной атаке боевиков ХАМАС, в результате которой погибли около 1,2 тысячи человек.

Рано утром 7 октября по всей стране прозвучали сирены и прошла минута молчания. В Иерусалиме израильтяне с флагами и фотографиями заложников собрались возле дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, требуя сделать всё, чтобы они как можно скорее вернулись домой. Подобные церемонии состоялись в Тель-Авиве и других израильских городах. К годовщине нападения ХАМАС на юг Израиля по всему миру прошли как произраильские, так и пропалестинские демонстрации.