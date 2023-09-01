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Лукашенко поздравил президента Узбекистана с Днём независимости

01 сентября 2023 07:48
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Узбекистан отмечает День независимости. В 1991 году на внеочередной сессии Верховного Совета Узбекской ССР в Ташкенте было принято постановление «О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента Узбекистана с Днём независимости-1

С тех пор каждый год этот день масштабно и красочно отмечается по всей стране. В крупных городах организуют концерты, театральные представления и спортивные турниры. В последние годы Узбекистан много инвестирует в строительную сферу, образование, медицину. Официальный Ташкент стремится к поддержанию уважительных отношений со всеми государствами.

Долгие годы взаимовыгодного сотрудничества связывают Узбекистан и Беларусь. Глава нашего государства убежден, что проверенные временем белорусско-узбекские отношения, строящиеся на доверии и понимании, будут и далее динамично развиваться на благо наших государств и граждан. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Шавкату Мирзиееву по случаю национального праздника.

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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