Экономист Сакс: БРИКС положит конец доминированию доллара

БРИКС имеет все шансы создать жизнеспособные альтернативы доллару. Американская валюта перестанет доминировать. Такое заявление сделал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, это произойдет неизбежно на фоне снижения доли ВВП Америки и американской торговли в мировых объемах. БРИКС ускорит переход к мультивалютной системе. Американский доллар будет в ходу, но будет играть уже гораздо меньшую роль среди множества других валют, уверен Сакс.