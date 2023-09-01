В Техасе неизвестный открыл огонь по посетителям ТЦ – двое убиты, трое ранены

Новости США. Два человека убиты, трое получили ранения при стрельбе в американском штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный открыл огонь по посетителям крупного торгового центра. Нападение произошло днем, когда там было множество людей. Позже СМИ сообщили, что стрелок покончил с собой. В полиции эту информацию комментировать отказались и лишь заявили, что никакой опасности для местных жителей нет.