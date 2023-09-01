К концу 2023-го инфляция в Аргентине может составить 200%

Рост ускорился, когда правительство допустило почти 20-процентную девальвацию валюты. Сейчас четверо из 10 аргентинцев живут в нищете. А экономические трудности вызывают у некоторых воспоминания о гиперинфляции конца 1990-х. При этом эксперты прогнозируют, что к концу года инфляция может составить 200 %.