Прямой эфир

К концу 2023-го инфляция в Аргентине может составить 200%

01 сентября 2023 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. В Аргентине продолжает расти инфляция. Показатель побил 30-летний рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу 2023-го инфляция в Аргентине может составить 200%-1

Рост ускорился, когда правительство допустило почти 20-процентную девальвацию валюты. Сейчас четверо из 10 аргентинцев живут в нищете. А экономические трудности вызывают у некоторых воспоминания о гиперинфляции конца 1990-х. При этом эксперты прогнозируют, что к концу года инфляция может составить 200 %.

# Экономический кризис # Новости Аргентины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Техасе неизвестный открыл огонь по посетителям ТЦ – двое убиты, трое ранены
01 сентября 2023 07:00

В Техасе неизвестный открыл огонь по посетителям ТЦ – двое убиты, трое ранены

В Пакистане тысячи людей протестуют против нищеты и роста цен
01 сентября 2023 06:58

В Пакистане тысячи людей протестуют против нищеты и роста цен

США и Южная Корея провели авиационные учения с использованием боевых снарядов
01 сентября 2023 06:49

США и Южная Корея провели авиационные учения с использованием боевых снарядов